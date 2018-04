Heel even leek het best rustig in 50Plus en de VVD

COUP VAN DE DAG

50Plus



Voor de PvdA is het een lichtpuntje in donkere tijden: er is sinds enkele jaren een partij op het Binnenhof die de sociaal-democraten voorbijstreeft als het gaat om politieke zelfbeschadiging. 50Plus, de partij van Henk Krol en senator Jan Nagel, liet vandaag weer eens een sterk staaltje zien. Onverhoeds stuurde de partij zelf een persbericht waarin de beide Kamerfracties zich tegen de eigen partijvoorzitter keren.



Jan Zoetelief, tevens wethouder in Nijmegen, volgde nog geen jaar geleden Jan Nagel op als partijvoorzitter. Hij beloofde een einde te maken aan het interne geruzie en de leden meer invloed te geven.



Maar helaas: Henk Krol en Jan Nagel, aanvoerders van beide Kamerfracties op het Binnenhof, zijn alweer klaar met hem. In een persbericht keren zij zich tegen Zoetelief en nomineren zij ex-VVD'er Geert Dales als nieuwe partijvoorzitter. 'De redenen daartoe zijn, meerdere keren en vroegtijdig, met de heer Zoetelief gedeeld', staat in het persbericht van de politieke top. Een verdere toelichting blijft uit.



50Plus-watcher Frank Hendrickx: 'Achter de schermen wordt gezegd dat de huidige voorzitter te eigengereid is. Hij zou een andere koers willen varen dan de politieke top, niet delegeren en het partijbestuur telkens in zijn richting sturen.'



Publiciteit is in elk geval gegarandeerd op het partijcongres van 26 mei als de leden een nieuwe voorzitter moeten kiezen. Want Zoetelief blijft gewoon kandidaat, laat hij desgevraagd weten.



Hendrickx: 'Het is inmiddels traditie dat er binnen 50Plus heibel uitbreekt over het voorzitterschap als oprichter Nagel niet zelf de voorzittershamer in handen heeft. Zoetelief werd met steun van de politieke top in het zadel gehesen, vooral omdat een andere kandidaat niet mocht winnen.Een paar jaar eerder stapte een andere voorzitter, Willem Holthuizen, ook al na een interne machtsstrijd op.'



Henk Krol wilde dinsdag weinig kwijt over de toestand om hem heen: 'De leden zijn nu aan zet.'