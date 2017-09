Hans Alders: 'Vakantievluchten horen niet thuis op Schiphol'

KLM: 'Geen prijsvechters'



Ziet Schiphol nou echt niet in hoe belangrijk het KLM-netwerk voor Nederland is? Die vraag bezorgt de top van Nederlands grootste luchtvaartmaatschappij al jaren hoofdpijn.



Volgens de KLM beloofde Schiphol vakantievluchten naar zonbestemmingen zo veel mogelijk te weren, maar is daar niets van terechtgekomen. Sterker nog: Schiphol trok prijsvechters juist aan.



Daardoor loopt het internationale netwerk van Schiphol gevaar, stelt de KLM. Als dat netwerk afbrokkelt, zullen minder buitenlandse bedrijven zich in Amsterdam willen vestigen. De KLM wil dat maatschappijen die op Lelystad willen vliegen eerst ruimte vrijmaken op Schiphol. De KLM en haar partners kunnen die dan vullen met de vluchten die een bijdrage leveren aan de Nederlandse economie.



Schiphol: 'Europese regels'



De ongebreidelde groei van het vliegverkeer móét een halt toegeroepen worden, eisen de bewoners van de omgeving rond de luchthaven. Volgens hen heeft Schiphol, 'in flagrante strijd' met de afspraken, de schaarse milieuruimte verspild aan pretvluchten naar de zon. Bovendien heeft de luchthavendirectie veel te lang getreuzeld met de bouw van vliegveld Lelystad. Niet alleen de KLM, ook de bewoners zijn daarmee benadeeld. De vele pretvluchten veroorzaken grote geluidsoverlast, zeggen zij, terwijl ze niets toevoegen aan de Nederlandse economie. Ook de overheid heeft het volgens de bewoners laten afweten. Zij vragen Den Haag daarom om een duidelijk plan voor de toekomst, een dat de belangen van omwonenden serieus neemt.



Lagere overheden: 'Niet in de nacht'



Het sluiten van Schiphol in de nacht. De Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS), een verband van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Flevoland en Utrecht en veertig gemeenten, wil dat ook die controversiële optie op tafel komt bij het vormgeven van het voorkeursbeleid op Schiphol. De BRS eist van het nieuwe kabinet op korte termijn een haalbaarheidsstudie naar de nachtsluiting.



Volgens de provincies en gemeenten heeft een al dan niet gedeeltelijke nachtsluiting van Schiphol als voordeel dat omwonenden geen of minder last hebben van nachtelijk vliegverkeer. Ook zou het een manier zijn om prijsvechters buiten de deur te houden. Zij kunnen goedkoop vliegen doordat ze meerdere retourvluchten per dag maken. Om dat klaar te spelen moeten zij 's nachts al beginnen.



Omwonenden: 'Stop de hinder'



Wij kunnen geen ijzer met handen breken, zegt Schiphol. Volgens de luchthaven is al het mogelijke gedaan om uitvoering te geven aan het in 2008 afgesproken voorkeursbeleid. De praktijk blijkt echter weerbarstig. Europese mededingingsregels verbieden Schiphol een partij als de KLM voor te trekken. Bovendien kunnen Eindhoven en Lelystad nu nog niet veel extra vluchten afhandelen.



Voorlopig zit het met de kwaliteit van het internationale netwerk wel snor, meent Schiphol. Maar voor een gezonde toekomst moeten er voor de verdeling van de schaarse ruimte op Lelystad wel spelregels komen. Daarnaast moeten Eindhoven en Schiphol zelf kunnen uitbreiden. Schiphol kijkt daarvoor nadrukkelijk naar de Tweede Kamer en het nieuwe kabinet.