Haagse burgemeester roept kabinet op met wet te komen om ongewenste financiering moskeeën te bestrijden

Het is van groot belang dat we als overheden alle zeilen bijzetten om ons te verweren tegen ondermijning van de rechtsstaat Pauline Krikke

Krikke vindt dat gemeenten nu onvoldoende middelen hebben om in actie te komen. De nieuwe wet moet er onder andere voor zorgen dat er een expertisecentrum komt dat de financiering van een organisatie onderzoekt na een melding van een gemeente. Ook kan het Rijk zich tot dit centrum wenden wanneer het verontrust is over de financiering van organisaties. Na een onderzoek moet de betrokken minister geadviseerd worden welke actie moet worden ondernomen.



Maatregelen kunnen het bevriezen of terugstorten van buitenlands geld zijn of diplomatieke zijn. Strafbare feiten worden doorgespeeld aan het OM. 'Het is van groot belang dat we als overheden alle zeilen bijzetten om ons te verweren tegen ondermijning van de rechtsstaat', aldus Krikke.



Diverse partijen in de Tweede Kamer eisten maandag opheldering over de ongewenste buitenlandse geldstromen naar moskeeën. De regeringspartijen ChristenUnie (CU) en D66 en oppositiepartij SP vragen zich af of ministers uit het vorige kabinet belangrijke informatie hebben achtergehouden aan gemeenten en onderzoekers naar financiering uit zogenaamde onvrije landen. Die onduidelijkheid is onwenselijk en moet zo snel mogelijk worden opgehelderd, stellen de drie partijen.