GroenLinks wil in Haags college, maar liever niet over rechts

Keuze voor Wiegel

Wiegel werd door Richard de Mos benaderd als verkenner. 'Ik ken hem nog uit mijn tijd als Kamerlid (voor de PVV, red.). Toen heeft hij mij enkele keren gecoacht', aldus De Mos. 'Ik ben blij dat hij ja heeft gezegd. Als lokale partij hebben wij ook weer niet zo'n enorm groot adresboek om uit te putten. Bovendien moet je jezelf niet te groot voelen om iemand buiten je partij te vragen. We willen een stabiel college.'



Wiegel praat voor de paasdagen met de partijen die drie of meer zetels hebben, en in een later stadium ook met de fracties met een of twee zetels. 'Het wordt een ingewikkelde puzzel. Ik heb mijn dochter om advies gevraagd, want zij woont in Den Haag. Ze zei: pa, dat moet je doen.'