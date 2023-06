Griekse premier Mitsotakis krijgt volgens exitpolls nieuwe termijn van vier jaar

Grieken juichen na de eerste exitpoll. Beeld Reuters

De centrumrechtse regeringspartij Nea Dimokratia (ND) heeft zoals verwacht de Griekse parlementsverkiezingen gewonnen. Met 87 procent van de stemmen geteld haalde de conservatieve partij van premier Kyriakos Mitsotakis naar schatting 40,5 procent van de stemmen. Daarmee is de kloof met de tweede grootste partij, het radicaal-linkse Syriza, verder gegroeid. Syriza zou uitkomen op 17,8 procent.

Voor Mitsotakis is het vooral belangrijk dat hij deze keer wel genoeg stemmen heeft vergaard om in zijn eentje een regering te vormen. Bij de vorige verkiezingen, minder dan een maand geleden, bleef dat doel net buiten bereik. Omdat Mitsotakis toen geen enkele formatiepoging ondernam en de verliezers geen coalitie wilden vormen, kwam er een tweede stembusgang.

Mitsotakis kon deze keer profiteren van een herziening van de kieswet, die de grootste partij tot 50 extra zetels geeft op een totaal van 300 zetels in het Griekse parlement. ND zou daardoor uitkomen op 158 parlementsleden. Zo is de weg geplaveid naar vier jaar rechts-conservatief beleid. Maandag al kan Mitsotakis worden ingezworen als premier.

‘De mensen hebben ons een geruststellende meerderheid gegeven’, verklaarde Mitsotakis zondagavond. ‘De grote hervormingen gaan met spoed door.’

Hij mag dan een duidelijk mandaat hebben gekregen, er zijn kanttekeningen te plaatsen bij de overwinning. De opkomst bij de verkiezingen bedroeg immers slechts 52 procent, het laagste cijfer in decennia. Het parlement zal acht verschillende partijen tellen, waarvan drie van extreem-rechtse signatuur.

Hard migratiebeleid

De Griekse kiezers lijken te zijn overtuigd door Mitsotaki’s belofte om verder te bouwen aan het snelle economische herstel van Griekenland. Mitsotakis, een voormalige bankier en telg van een machtige politieke familie, heeft beloofd de inkomsten uit de vitale toeristenindustrie te verhogen, banen te creëren en de lonen te verhogen tot in de buurt van het gemiddelde in de Europese Unie.

Zorgen bij de achterban van de ND dat kiezers de premier zouden afstraffen voor ander beleid, bleken overtrokken. Er waren onder meer zorgen over een spionageschandaal waarbij de geheime dienst een oppositiepoliticus en journalist afluisterde, en over Mitsotakis zijn harde migratiebeleid. Eerder deze maand kapseisde een overvol schip voor de kust van Griekenland, waarbij zeker tachtig opvarenden het leven lieten.