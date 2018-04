Grapperhaus onder vuur om aanpak omstreden imam

De oppositie voelt zich door de minister op het verkeerde been gezet, nu Nieuwsuur donderdag meldde dat daarover nooit overleg tussen de top van het Openbaar Ministerie en Grapperhaus heeft plaatsgevonden. De minister moet schriftelijk uitleg geven en zich volgende week verantwoorden in de Kamer.



Grapperhaus zei vorige week dinsdag tijdens het vragenuur in antwoord op een vraag van PvdA-Kamerlid Attje Kuiken: 'Het OM heeft zeer nauwlettend alle uitspraken onder het strafrechtelijke vergrootglas gelegd en, hoe spijtig ook, geconcludeerd dat die zich bewegen langs de scherpe randen van wat wel en niet is toegelaten.'



Aanleiding voor Kuiken was dat de avond tevoren Dick Schoof, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, de teksten van Jneid 'radicale preken' noemde, maar 'binnen wat niet te vervolgen is'. Ook Schoof sprak hierover volgens Nieuwsuur niet met de OM-leiding. Het is louter een beslissing van het lokale parket in Rotterdam geweest om Jneid ongemoeid te laten.