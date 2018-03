God, wat wisten de landelijke politieke kopstukken eigenlijk weinig over ons

Nog dertig seconden en dan was het ­zover. Dionne Stax waarschuwde alvast: Het was een voorlopige uitslag, maar toch. Na wekenlange campagnes zouden we dan eindelijk een beeld krijgen hoe de kaarten in Weert waren geschud.



Het was Nederland Kiest, en de NOS had dit keer flink uitgepakt. Alsof Dominique van der Heyden en Ron Fresen alleen niet genoeg waren, kregen we ook nog eens powerduider Joost Vullings erbij. Schuin achter het Fox-News-achtige dreamteam, even voorbij 'verkiezingsgeograaf' Josse de Voogd, zaten de collega's van de radio, verderop stond Dionne, en o ja, daar in de hoek zat Eelco Bosch van Rosenthal, want er was ook nog iets met dat referendum.