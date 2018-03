Generatiekloof over 'sleepwet'-referendum: kiezers boven de 35 zijn vóór, jongeren tegen

Gegevens delen

Het grootste probleem van de wet is volgens Brongers dat getapte gegevens van burgers kunnen worden gedeeld met bondgenoten. 'De minister zegt dat ze dat niet gaat doen. Maar waarom schrijft ze dat dan niet gewoon in de wet?' De JOVD hekelt het gebrek aan controle. 'Privacy is voor ons heel belangrijk. Er moet heel zorgvuldig worden gekeken wie of wat er wordt getapt. Dat ontbreekt nu nog in de wet', zegt Chabot.



Volgens Lotte Schipper van het CDJA maken jongeren zich onterecht zorgen. 'Ik geef mijn informatie liever aan de overheid dan aan Facebook of Twitter, die nu al veel over mij weten.' De tegenstand tegen de Wiv is volgens haar vooral het resultaat van een me-diahype. 'Het referendum is aangevraagd door een groep jonge studenten en toen opgepikt door Zondag met Lubach. Het zal me niet verbazen als dat invloed heeft op de mening van veel jonge mensen.'



Of jongeren het verschil gaan maken is volgens Klein Kranenburg zeer de vraag. 'Over het algemeen zijn jongeren minder geneigd naar de stembus te gaan. Het mobiliseren van de groep jonge stemmers is voor het tegenkamp dus erg belangrijk.'