Gemeenten vinden verkiezingsproces verouderd en 'niet meer uitvoerbaar'

'Verkramping bij toelaten ict-hulp'

Verder vinden de gemeenten in hun advies het tijd voor de invoer van een kleiner stembiljet. Die zou het tellen versnellen. Met een scanapparaat moet dit biljet ook elektronisch geteld kunnen worden. Van Dijkhuizen: 'Ik zie een soort verkramping als het gaat om het toelaten van ict-hulpmiddelen bij verkiezingen. Maar we moeten open staan voor technische mogelijkheden die wel degelijk veilig en betrouwbaar zijn.'



Elektronisch stemmen is een precair thema sinds blijkt dat hackers steeds vaker op allerlei manieren verkiezingen proberen te beïnvloeden. Digitale agenten van de Nederlandse AIVD infiltreren zagen in de zomer van 2014 bijvoorbeeld als eersten hoe Russische hackers in verkiezingstijd doelen in de VS bestookten: de Democratische Partij, het ministerie van Buitenlandse Zaken en zelfs het Witte Huis.



Sinds vorig jaar loopt er in de VS een onderzoek naar de invloed van die Russische inmenging op de verkiezingsstrijd tussen de Democratische kandidaat Hillary Clinton en de Republikeinse kandidaat Donald Trump.



In Nederland werd vorig jaar de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen uit voorzorg weer met de hand bij elkaar opgeteld. De software waarmee de Kiesraad sinds acht jaar de uitslag van de verkiezingen berekende, bleef ongebruikt.