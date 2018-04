Geluidscontroles vliegverkeer Schiphol zijn wassen neus: overtredingen worden zelden of nooit bestraft

Brandbrief

Ondertussen neemt ook de druk op het kabinet toe om Schiphol wél eerder dan afgesproken en onder bepaalde voorwaarden door te laten groeien tot meer dan 500 duizend vliegbewegingen per jaar. Luchtvaartmaatschappijen en werkgeversorganisatie VNO-NCW drongen daar vrijdag in een brandbrief aan het kabinet op aan. Vooral nu vast staat dat overloophaven Lelystad Airport, bedoeld om vakantievluchten te accommoderen, later opengaat dan gepland.



Nu duidelijk is dat Vliegen Volgens Afspraak geen soelaas biedt aan de omgeving om de hinder te beperken, zijn bewonersgroepen en milieuorganisaties een gezamenlijke actie begonnen (Eerlijker over Vliegen) om ongebreidelde groei van de luchtvaart tegen te gaan. Anderhalve week geleden is daartoe in Utrecht het startsein gegeven.



Niet alleen het luchtverkeer van en naar Schiphol maar ook dat van Eindhoven Airport en Rotterdam/Den Haag (en straks Lelystad) groeit. Volgens de organisaties achter Eerlijker over Vliegen kan Nederland nooit voldoen aan de klimaatafspraak van Parijs als het Rijk niet ingrijpt. Ook proberen de organisaties 'mythes' over luchtvaart, zoals het gegoochel met cijfers over hinder en met cijfers over het economisch belang van de luchtvaart, onder de aandacht van politici te brengen.