Geen keerpunt voor PvdA bij gemeenteraadsverkiezingen: verlies in bijna alle steden

Crisis

Over het effect van vijf jaar lang regeren met de VVD in Rutte II is al veel gezegd. Het land nagenoeg genezen van de crisis, de heelmeester zelf zwaar ziek achtergebleven. Het kleeft de VVD allemaal veel minder aan, volgens Asschers voorganger Diederik Samsom omdat de PvdA erin slaagde als club 'werkelijk elke overwinning, elke stap voorwaarts te beleven én uit te venten als een totale nederlaag'. Aldus Samsom in De neergang van de PvdA, het recente boek van NOS-journalist Wilco Boom.



Maar de analyse is ook dat de PvdA als politieke vereniging al eerder, in de woorden van oud-premier Wim Kok, de ideologische veren aflegde ('een bevrijdende ervaring', aldus Kok; we schrijven 1995). Het electoraat heeft wat ervoor in de plaats kwam nooit helemaal begrepen, incidentele pieken daargelaten, en Rutte II heeft dat pijnlijke proces bezegeld. Asscher is al de vijfde partijleider sinds het vertrek van Kok in 2002 - na Melkert, Cohen, Bos en Samsom - en net als voor zijn vier voorgangers lijkt het premierschap onhaalbaar.