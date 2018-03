Forum-lid Ramautarsing trekt zich na omstreden uitspraken terug als kandidaat voor gemeenteraad Amsterdam

Ramautarsing maakte zijn besluit bekend op het Twitteraccount van de partij. 'De afgelopen dagen is in de media consternatie ontstaan over opmerkingen die ik enige tijd geleden heb gemaakt in een besloten WhatsApp-groep waar jongeren van diverse partijen over tal van onderwerpen van gedachten wisselden. In reactie op deze consternatie heb ik besloten om me - in het belang van FVD - terug te trekken als kandidaat voor Forum voor Democratie voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam', bericht Ramautarsing.



'Tijdens de openbaar geworden discussies heb ik advocaat van de duivel gespeeld en stellingen betrokken waar ik niet, althans zeker niet geheel, achter sta', vervolgt hij. 'Ik verkeerde in de veronderstelling dat het hier een vrije en vrijblijvende uitwisseling van ideeën betrof, maar dat blijkt achteraf een verkeerde inschatting te zijn geweest waarvoor ik de consequenties op me neem. Met name wil ik hierbij afstand nemen van de stelling dat 'homorechten de samenleving dommer' hebben gemaakt. Dit is beslist geen standpunt dat ik onderschrijf - en al helemáál geen standpunt van FVD! - en ik heb spijt dat de suggestie is ontstaan dat dit wél zo zou zijn. Niettemin neem ik verantwoordelijkheid voor de nu ontstane situatie. Ik wil Forum voor Democratie niet verder belasten met de maatschappelijke commotie over mijn uitlatingen.'



Met Yernaz Ramautarsing, tot vandaag dus de nummer twee op de Amsterdamse kieslijst voor Forum voor Democratie, haalde de partij van Thierry Baudet een 'potentiële tijdbom' binnen, schreef Robert de Haze Winkelman op 2 januari 2017 in een mail aan Baudet. De Haze Winkelman verzorgde toen de kandidaatstelling voor de Tweede Kamerverkiezingen. Hij raadde het bestuur van Forum af Ramautarsing op een verkiesbare plek te zetten.