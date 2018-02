Forum Democratie groeit. Leden willen inspraak, maar daar zit de partijtop niet op te wachten

Bovendien had het partijbestuur goede kandidaten voor de provinciale verkiezingen van 2019 zomaar aan de kant gezet, luidde de klacht. Het was reden voor Baudet om in te grijpen. Op de site van zijn partij kondigde hij tien regiocoördinatoren aan die lokaal gingen werken aan een 'gecontroleerde uitbouw'. Ook onderstreepte Baudet dat zijn medebestuurders 'van onschatbare waarde' zijn voor de partij. Ondernemer Otten werd op het partijcongres in december aangekondigd als 'een van de stille motoren achter de partij'. De reactie van Baudet deze week was vooral een signaal aan leden met (te) veel ambitie: het bestuur bepaalt de structuur van het Forum. Zo zijn ook de statuten ingericht: alleen het bestuur kan nieuwe bestuursleden aandragen en heeft in vrijwel elke beslissing de doorslaggevende stem.



De invloedrijke advocaat Jan Louis Burggraaf van Allen & Overy houdt juist vertrouwen in Baudet. Hij was gastspreker op het congres in december. Interne discussie hoort bij 'een partij in ontwikkeling', zegt hij. Op het congres riep hij de leden op om het bestuur 'het voordeel van de twijfel' te geven. Nu de heibel toch is uitgebarsten begrijpt hij dat Baudet enkele leden aan de kant zet. 'Dat is goed leiderschap. Dat gebeurt in andere partijen ook.'