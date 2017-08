Formatie lijkt eindfase te naderen: sociale partners welkom als gesprekspartner

Strategische afweging

De FNV heeft ondanks de dalende organisatiegraad en jaren voortslepende interne ruzies sterke troeven in handen

Dat was in 2013 het motief voor het sociaal akkoord met de vakbeweging en het kabinet-Rutte II. Daarmee werd ook de FNV gesteund, die door interne ruzies verdeeld was. VNO-NCW wilde marginalisering en radicalisering van de 'tegenstander' voorkomen. Het is een strategische afweging of werkgevers de vakbeweging tegemoet willen komen of dat VNO-NCW kiest voor de eigen lobby. De verleiding van dat laatste is groot. Zij denken met genoegen terug aan het hervormingskabinet-Balkenende II van CDA, VVD en D66, 2003 - 2006. De FNV liep daar vergeefs tegen te hoop.



De FNV heeft ondanks de dalende organisatiegraad en jaren voortslepende interne ruzies sterke troeven in handen. De economie trekt aan en de werkloosheid daalt. Zelfs De Nederlandsche Bank en het Centraal Planbureau roepen nu op tot loonsverhogingen. De FNV wil graag afspraken maken met werkgevers en de formerende partijen, maar als die niet tegemoetkomen aan de wensen, kan de FNV met SP, PvdA, GroenLinks en andere oppositiepartijen zoals 50Plus één front vormen.