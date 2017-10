Femke Halsema: geef vluchtelingen hun eigen steden

In de imaginaire wereld van Femke Halsema bestaat een stad, Zatopia, waar vluchtelingen in relatieve harmonie leven, in eigen huizen. De vluchteling heeft een burgerstatus, hij werkt, heeft medische voorzieningen en is in hoge mate zelfvoorzienend. Onlangs verscheen van haar hand Nergensland, een 'utopisch vergezicht'. Armoedige tentenkampen aan de desolate grenzen van conflictgebieden veranderen bij Halsema in steden tussen staten in, waar gestudeerd kan worden en waar vluchtelingen stemrecht hebben en hun eigen bestuur kiezen, weliswaar onder toezicht van de Verenigde Naties.