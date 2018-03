Experts schieten het referendum te hulp

GESPREK VAN DE DAG

Het referendum



Het is de politieke hamvraag van de komende weken: slaagt het kabinet erin zich te ontdoen van het raadgevend referendum? Met geen enkel ander wetsvoorstel werd na de formatie zoveel haast gemaakt, het kabinet is duidelijk van plan om te voorkomen dat het de komende jaren nog wordt lastiggevallen door de ene na de andere volksraadpleging.



En zo is het de afschaffing van het referendum het eerste wetsvoorstel van Rutte III dat inmiddels de Eerste Kamer heeft bereikt. Daar moet het finale oordeel worden geveld.



Als alle regeringsfracties zich aan het regeerakkoord houden, wordt dat geen probleem. Dan is een minieme meerderheid verzekerd. Maar de oppositie gaat er dit voorjaar alles aan doen om tenminste één senator aan het wankelen te krijgen.



De inleiding daarop voltrok zich vanmiddag. Zeven juristen en politicologen maakten hun opwachting in een 'expertmeeting' die de Eerste Kamer had georganiseerd om zich voor te bereiden op het debat. Als die bijeenkomst richtinggevend is voor de sfeer in de Eerste Kamer, kan verantwoordelijk minister Ollongren haar borst natmaken. Verslaggever Joost de Vries herinnert aan de Britse minister Michael Gove die in aanloop naar het Brexit-referendum opmerkte dat het volk genoeg had van experts. Er was immers geen econonoom te vinden die voor een Brits vertrek uit de EU was.



De Vries: 'Nu in Nederland het referendum ten grave wordt gedragen, zijn er weinig hoogleraren te vinden die onomwonden deze stap van het kabinet willen verdedigen. De experts delen in dit debat de loopgraaf met het volk, dat in ruime meerderheid voor referenda is.'



Hoe het afloopt, blijft nog even ongewis. De expertmeeting van vandaag was pas het begin. De Eerste Kamer stemt naar verwachting pas in de loop van mei over de afschaffingswet. Dat biedt in theorie de kans om voordien nog één referendum te organiseren. Bijvoorbeeld over de nieuwe donorwet, die nu dan toch eindelijk ook door het kabinet is ondertekend.