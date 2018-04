Europese ministers van Buitenlandse Zaken: wapens hebben gesproken, nu weer tijd voor diplomatie en dialoog

Neerwaartse spiraal stoppen

Dat moet tal van Europese landen het gevoel hebben gegeven dat de neerwaartse spiraal dient te worden gestopt. Vooral inzake Syrië. Een militaire escalatie in de regio moet worden voorkomen; zonder Rusland is dit conflict niet op te lossen, zei de Duitse minister Heiko Maas. 'De enige oplossing is het vredesproces via de Veiligheidsraad', verklaarde minister Stef Blok. 'Het was een unieke actie en dat moet ze blijven', zo vatte de Luxemburger Jean Asselborn de stemming het best samen.



De Europese ministers toonden weinig animo om in navolging van de Amerikanen nieuwe economische sancties tegen Rusland af te kondigen vanwege zijn steun aan Assad in de crisis over het gifgas. De Amerikaanse VN-ambassadeur, Nikki Haley, heeft aangekondigd dat er strafmaatregelen zullen worden getroffen tegen Russische bedrijven die apparatuur leveren voor chemische wapens. Blok zei dat niet over nieuwe sancties was gesproken.