EU-factcheckers bestempelen Nederlandse publicaties onterecht als 'desinformatie'

Wat doet EU vs Disinfo?

Taskforce hoe om te gaan met nepnieuws De Europese Commissie heeft deze week een nieuwe taskforce in het leven geroepen die gaat onderzoeken hoe de EU om moet gaan met nepnieuws. ‘Onderwijs en zogenoemde mediawijsheid gaan een belangrijke rol spelen’, voorziet voorzitter Madeleine de Cock-Buning, hoogleraar in Utrecht. ‘Waar we voor moeten waken is dat er ‘ministries of truth’ worden gecreëerd.’

Als onderdeel van de East StratCom Task Force poogt het 14-koppige team sinds 2015 de invloed van pro-Russische propaganda tegen te gaan. EU vs Disinfo richt zich in de eerste plaats op Oost-Europese landen als Georgië of Moldavië, waar de organisatie valse berichtgeving uit de koker van het Kremlin de pas wil afsnijden met 'op feiten gebaseerde' informatie vanuit de EU.



Het monitoren van Europese nieuwsstromen doet het instituut niet zelf, maar laat het over aan ruim 400 vrijwilligers - ngo's, denktanks en individuele journalisten. Binnenkomende meldingen worden door EU vs Disinfo beoordeeld zonder weerwoord te halen bij het medium dat het bericht verspreidt. Nader onderzoek naar de oorsprong van desinformatie lijkt de organisatie niet altijd te doen - zo was het bericht in De Gelderlander overgenomen van het AD. Na een 'meervoudige check' plaatst EU vs Disinfo een melding op zijn website en op Twitter (33.524 volgers). Het desbetreffende medium wordt niet ingelicht.