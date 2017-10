Een regeerakkoord voor 'gewone, normale Nederlanders', aldus Rutte

ERGERNIS VAN DE DAG

Geen persconferentie



Het kabinet Rutte III investeert 20 miljoen in onderzoeksjournalistiek, maar een persconferentie over het regeerakkoord was te veel gevraagd, merkte verslaggever Frank Hendrickx vanmiddag.



De vier partijleiders gaven eerst een korte toelichting en stoven daarna meteen door naar één-op-één interviews met de parlementaire journalisten van onder andere Hart van Nederland ('Wat is nou het mooiste voor u in dit akkoord?) en RTL Boulevard (Bridget Maasland: 'Is uw vrouw weer blij dat u thuiskomt?').



Geen persconferentie bij de presentatie van een regeerakkoord: het lijkt een dubieuze primeur voor een kabinet dat journalistiek zo'n warm hart zegt toe te dragen. Volgens Rutte III is onderzoeksjournalistiek van zo'n 'vitaal belang voor de controlerende taak van de journalistiek' dat er 5 miljoen per jaar naar toe gaat, maar vandaag was minder behoefte aan die controlerende taak.



Journalisten kregen slechts een half uur de tijd om het 68 pagina's lange akkoord te lezen. Daarna volgden vooral algemene vragen van televisieprogramma's die niet meteen geïnteresseerd zijn in CPB-tabellen waaruit bijvoorbeeld blijkt dat dit kabinet een deel van de rekening doorschuift naar de volgende generaties.



Waarom was er geen persconferentie? Verslaggever Hendrickx: 'Volgens de ene partij was de akoestiek in de Oude Zaal van de Tweede Kamer niet goed genoeg. Een andere partij meende dat het anders 'veel te lang' ging duren. Bovendien: het ging toch prima zo.'



De eerste indruk: onderzoeksjournalisten kunnen die 20 miljoen van Rutte III goed gebruiken.