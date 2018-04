Een hoogst onbevredigende avond op het Binnenhof

EEN DAG LATER

En nu?



Het was voor nogal wat hoofdrolspelers een teleurstellende avond op het Binnenhof. Dagenlange politieke ophef en tien uur debat over de omstreden afschaffing van de dividendbelasting eindigden ronduit onbevredigend in een soms hallucinant spel rond verdwenen herinneringen.



Nog steeds is de vraag onbeantwoord of er stukken in het formatiedossier ontbraken die er wel in hadden moeten zitten. Ook weten we nog steeds niet of de leiders van de coalitiepartijen logen over de kennis die zij tijdens de formatie hadden of over de stukken die zij lazen.



Die indruk werd door veel Kamerleden wel enthousiast gewekt, maar kon niet hard worden gemaakt. Niet voor niets bleef een motie van wantrouwen tegen de premier uiteindelijk achterwege en werd gekozen voor een mildere variant.



Verslaggever Frank Hendrickx concludeert: 'De premier bleef overeind, ook omdat de coalitie hem steunde. Jesse Klaver berustend: 'Het is wachten wat er straks weer boven water komt.'