Edith Schippers: VVD is tekortgeschoten, Rutte zocht niet goed genoeg naar vrouwen voor ministersposten

Mannendominantie

Zij krijgt zaterdag bijval van haar partijgenoot Neelie Kroes, in een ander Volkskrant-interview: 'Als de liberale VVD één vrouwelijke minister levert: dat kan niet. En of dat nog niet genoeg was, zei Mark: 'Ik ga voor kwaliteit.' Auw, auw! Vervolgens zie je dat stel op het bordes staan en denk je: dit hoeven we toch niet serieus te nemen?'



Schippers wijst erop dat mannendominantie breder speelt. De topambtenaren bij het ministerie van VWS waren bij haar aantreden als minister in 2010 allemaal mannen. 'Nu', zegt Schippers, 'is de verhouding fifty-fifty.' Het kabinet Rutte III telt zes vrouwen op een totaal van zestien ministers. Bij D66 zijn drie van de vier ministers vrouw. Wel zijn er twee vrouwelijke vice-premiers: Kajsa Ollongren (D66) en Carola Schouten (CU). Tijdens Rutte II waren er nog zes vrouwen op dertien ministers.



Kort na het aantreden van zijn nieuwe regering zei premier Rutte dat hij graag meer vrouwen in zijn kabinet had gewenst. 'Dit is te weinig.' Zijn excuus: 'Uiteindelijk is het clubje waaruit je politici rekruteert voor dit type baan heel beperkt.' CDA (Grapperhaus en Hoekstra) en D66 (Kaag) schoven wel ministers van buiten de politiek naar voren.