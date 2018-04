Edith Schippers gaat Haags college smeden,'we kennen haar als kordate vrouw'

Vertrouwen

'De laatste dagen is er voldoende chemie en vertrouwen gegroeid', aldus De Mos. 'De heer Wiegel heeft ons allemaal geholpen om uit de campagnestand te komen. We moesten even aan elkaar wennen en er waren nog wel wat dingetjes om recht te zetten.'



De onderhandelingen gaan over vier hoofdthema's: duurzaamheid, mobiliteit, 'iedereen doet mee' (bijvoorbeeld maatregelen tegen eenzaamheid) en 'de groei van de stad versus leefbaarheid.'



De Mos: 'Dat zijn thema's waar alle vier de partijen wat in kunnen vinden. Duurzaamheid en mobiliteit kunnen botsen, maar ik heb er vertrouwen in dat het gaat lukken. Het scheelt dat er niet een groot onderwerp in de campagne was waar de meningen ernstig over verdeeld waren, zoals vier jaar geleden de bouw van het Spuiforum.'



Verbetering: in een eerdere versie van dit artikel stond per abuis dat D66 vijf zetels heeft. Dit zijn er zes.