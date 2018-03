Dit zijn de vier finalisten: wie wordt het beste raadslid van Nederland?

'Ik was actief bij voetbalvereniging HHC Hardenberg, toen de voorzitter van het CDA me vroeg voor het lokale partijbestuur. Hij vond me wel geschikt voor de politiek. In 2014 was ik voor het eerst verkiesbaar in de gemeenteraad, op de zesde plek. Het bijzondere vind ik dat alle CDA-raadsleden met voorkeurstemmen zijn verkozen. Dat zegt iets over hoe diep onze fractie geworteld is in de samenleving.



'De afgelopen vier jaar heb ik me ingezet voor de toegankelijkheid van de gemeente. Niet alleen voor mensen in een rolstoel, zoals ikzelf, maar ook voor bijvoorbeeld ouderen en voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Dankzij een motie werd een jeugdlintje ingevoerd. Ik vond dat er in de gemeente te negatief over jongeren werd gepraat: ze roken en drinken te veel, ze maken dingen kapot. Voor zo'n motie moet je wel vechten, andere raadsleden moeten het je wel gunnen.



'Ik heb als raadslid heel veel aan keukentafels gezeten, in buurthuizen en bij verenigingen. Ik verkoop de mensen geen lucht en beloof geen dingen die ik niet kan waarmaken. 'Nee' is ook een antwoord. De komende vier jaar wil ik als raadslid verder rijpen in de politiek. Wie weet word ik daarna nog eens wethouder.'