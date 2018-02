Dit afgelegen Italiaanse bergdorp kreeg 50 asielzoekers op 9 inwoners. 'Dit is voor niemand goed'

Anti-migratieretoriek

Er zijn hier nul economische mogelijkheden - vrijwel iedereen in deze bergen werkt beneden, de rest is met pensioen Burgemeester Lucio Campedelli

Vanwege dat soort cijfers werd Vaccamozzi de afgelopen weken ook onderdeel van de verkiezingscampagne. 'Zeven inwoners, waaronder 90-jarigen, en daar sturen ze tachtig zogenaamde vluchtelingen naartoe?', schreef Lega-lijsttrekker Matteo Salvini, de nummers iets overdrijvend. '#Stopdeinvasie'.



Vooral na de fascistische aanslag in Macerata is anti-migratieretoriek hét middel geworden om de nog 25 procent aan zwevende kiezers te overtuigen. Niet voor niets stelde Amnesty International eind vorige week dat Italië, mede dankzij die harde toon in de verkiezingscampagne, 'doordrenkt is van haat, racisme, xenofobie en een ongefundeerde angst voor anderen'. Uit een recent onderzoek van peilingsbureau Ipsos, uitgevoerd in veertien Europese landen, bleek dat Italianen hierdoor het slechts geïnformeerde Europese volk zijn over het onderwerp. Ze denken dat 30 procent van hun bevolking inmiddels uit immigranten bestaat, terwijl dat in werkelijkheid minder dan 9 procent is.



Dat komt mede door het totale gebrek aan integratie, zegt burgemeester Campedelli - eveneens een probleem dat zowel in Vaccamozzi als veel andere Italiaanse gemeenten speelt. 'Het plan om asielzoekers zo veel mogelijk te verspreiden, is ooit gemaakt om de kans op integratie te bevorderen. Maar op deze manier, en met deze aantallen, is dat onmogelijk. Er zijn hier nul economische mogelijkheden - vrijwel iedereen in deze bergen werkt beneden, de rest is met pensioen.'