Dijkstra wint stemming, Zijlstra nog in beklaagdenbankje

GESPREK VAN DE DAG

Het lot van Halbe Zijlstra



PVV-Kamerlid Raymond de Roon kondigde het maandag al aan: bij de regeling van werkzaamheden vandaag in de Tweede Kamer zou hij een spoeddebat aanvragen over de liegende minister van Buitenlandse Zaken, Halbe Zijlstra, én de rol die premier Mark Rutte speelde. En zo geschiedde. Bij het versturen van deze nieuwsbrief zou het debat net beginnen. Daarmee is in elk geval één scenario komen te vervallen: dat Zijlstra met een afscheidsbrief, zonder een debat, de eer aan zichzelf zou houden.



De vraag is nu wat Zijlstra gaat doen nadat 13 fracties en hijzelf het woord hebben gevoerd. Vecht hij voor zijn politieke leven en nemen hij en de coalitie genoegen met een - mogelijk - kleine politieke meerderheid die hem in het zadel houdt? In de antwoorden op schriftelijke vragen gaf hij voor aanvang van het debat in elk geval geen nieuwe inzichten prijs. Of gaat hij voor de variant die eerder aftredende VVD-bewindslieden kozen en die geldt als de koninklijke weg: de Kamer aanhoren en aan het eind van de eerste termijn in een verklaring zijn aftreden aankondigen?



Ook tegenover de televisiecamera's gaf Zijlstra nogmaals toe 'dom' te zijn geweest door te fabuleren over een ontmoeting met de Russische president Poetin, die daarin zijn fantasieën over een Groot Russisch Rijk de vrije loop zou hebben gelaten. Volg het liveblog op volkskrant.nl van verslaggever Joost de Vries om te weten hoet dit afloopt.