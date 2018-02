Dijkstra door de bocht

BRIEF VAN DE DAG

Dijkstra 'verfijnt' haar donorwet



In een ultieme poging om weifelende Eerste Kamerleden over de streep te trekken, heeft Pia Dijkstra haar nieuwe donorwet aangepast. Ze wil toch een doorslaggevende rol geven aan nabestaanden bij de beslissing of orgaandonatie is toegestaan. Zelf noemt Dijkstra het 'een verfijning', maar in de praktijk kan de toezegging er toe leiden dat het aantal nieuwe orgaandonaties zal achterblijven bij de verwachtingen. Het is een prijs die het D66-Kamerlid moet betalen om zicht te houden op een meerderheid in de Eerste kamer.



De belangrijkste toezegging die Dijkstra doet in haar vanmiddag aan de Eerste Kamer gestuurde brief: Ook in de toekomst blijven nabestaanden het laatste woord houden bij orgaandonatie. Zonder hun toestemming mogen geen organen worden uitgenomen, ook niet als de overledene daartegen geen bezwaar had aangetekend. Als de nabestaanden niet op tijd kunnen worden opgespoord, mag niet tot donatie worden besloten.



Dijkstra schrijft dat deze regels in speciale protocollen moeten worden opgenomen. Zelfs als de overledene uitdrukkelijk wél toestemming heeft gegeven voor orgaandonatie, kan daar door de nabestaanden van worden afgeweken indien zij 'zwaarwegende bezwaren' hebben.



'Door haar 'verfijning' loopt Dijkstra het risico dat de uiteindelijke winst in het aantal donoren kleiner uitpakt dan zij beoogde', constateert chef politiek Raoul du Pre. 'Het D66-Kamerlid hoopt echter vooral dat het nieuwe systeem meer mensen zal aanzetten tot een bewuste keuze. Negen miljoen Nederlanders staan nu op geen enkele wijze geregistreerd.'



In het huidige systeem is niemand orgaandonor, totdat expliciet toestemming is gegeven. Onder druk van de lange wachtlijsten voor donororganen draait Dijkstra in haar wetsvoorstel het principe om: straks is iedereen na overlijden potentieel orgaandonor, tenzij expliciet bezwaar is aangetekend.



De Eerste Kamer stemt over twee weken over het wetsvoorstel. De afloop daarvan is lastig te voorspellen. De fracties van VVD, CDA, PVV, Partij voor de Dieren, SGP en ChristenUnie zijn overwegend tegen. Zij hebben samen een meerderheid, maar met name VVD en CDA zijn intern verdeeld. Zij laten het aan hun senatoren over om hun eigen afweging te maken.