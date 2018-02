Denk, the movie, is een mooi maar incompleet portret

Goedemiddag. Na 'Jesse' is er nu ook Denk, the movie: opnieuw een politieke documentaire over een succesvolle campagne. Dagkoersen had een preview.



Verder is dit bovenal 'the day after the day before'. De coalitie likt de wonden na de pijnlijke aftocht van Halbe Zijlstra. Is de kous nu echt af? De oppositie sprak dinsdagavond dreigende woorden: we weten premier Mark Rutte te vinden als er nieuwe informatie boven water komt.



We zouden het bijna vergeten, maar Rutte III is ook nog druk met regeren: vandaag was de presentatie van het zogenoemde 'interbestuurlijke programma'.



Hier zijn uw Dagkoersen. Wilt u deze nieuwsbrief per mail ontvangen? Regel het eenvoudig via volkskrant.nl/dagkoersen.