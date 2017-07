Denk en Simons begraven strijdbijl; Simons ziet af van geld dat Denk haar volgens de rechter verschuldigd is

Simons stapte in december uit Denk en lanceerde gelijktijdig haar eigen partij Artikel 1. Denk spande vervolgens een zaak tegen haar aan omdat zij voorwaarden van haar contract zou hebben geschonden. Naast kandidaat-Kamerlid was ze ook communicatiemedewerker voor de partij. Na haar vertrek stelde Simons dat ze zich bij Denk niet veilig voelde en dat er binnen de partij geen ruimte was voor vrouwen- en lhbt-emancipatie. Volgens Denk schond ze met die uitlatingen de geheimhoudingsplicht die ze had getekend. Ook had ze, door plotsklaps te vertrekken, zich niet gehouden aan een maand opzegtermijn. Denk eiste 60.000 euro schadevergoeding van haar.



In april stelde de rechter in Amsterdam Simons in het gelijk. Zij had slechts 'persoonlijke meningen' gedeeld in de pers die volgens de rechter niet vielen onder het 'bijzonder vage' geheimhoudingsbeding. Sterker nog, Denk was Simons geld verschuldigd: een deel salaris en nog niet uitgekeerd vakantiegeld. Opgeteld ongeveer 5.000 euro. 'Bizar', was de reactie van de partij na de uitspraak. Denk beraadde zich op beroep.



De partij ziet daar alsnog van af. Acht maanden na de bruuske breuk tussen Simons en Denk-oprichters Kuzu en Öztürk hebben zij elkaar toch kunnen vinden in een compromis. De uitruil: 'Simons zal de schadevergoeding, welke door de rechter aan haar was toegewezen, niet innen. Denk zal niet in hoger beroep gaan tegen de uitspraak van de rechter.' De partij en Simons 'willen deze periode graag afsluiten en zich richten op de toekomst'.





