Denk benoemt Stephan van Baarle tot lijsttrekker Rotterdam

De naam van de nummer 1 is oerhollands: Stephan van Baarle. Hij had de verbazing wel ingecalculeerd, zegt de 26-jarige lijsttrekker even later op de trappen van de Koopgoot, waar een groepsfoto wordt gemaakt. 'Wij willen met deze mooie, gevarieerde lijst laten zien dat onze ideeën door iedereen worden gedragen in de samenleving.'



Van Baarle, wiens vader van Turkse afkomst is, is geboren en getogen in het Rotterdamse tuindorp Vreewijk. Hij studeerde sociologie aan de Erasmus Universiteit. 'Toen stond ik voor de keuze: blijf ik onderzoeksrapporten over ongelijkheid lezen, of ga ik er wat aan doen?' Hij sloot zich in 2015 aan bij Denk en werkt voor de Tweede Kamerfractie. 'Al heb ook mijn jeugdzonde, want ik was ooit betrokken bij de PvdA, zoals wel meer mensen hier.'