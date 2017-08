De vorming van het derde kabinet-Rutte is een hachelijke onderneming

Maar 'het beste' - dat is niet de aankondiging van nieuwe onderzoeken naar dingen die al van alle kanten onderzocht zijn door gewichtige commissies, zoals de levensbeëindiging bij voltooid leven of het meerouderschap. Daarover kunnen gewoon knopen worden doorgehakt, in de nieuwe coalitie of - als dat te ingewikkeld is - gewoon in de Tweede Kamer.



Want dat is en blijft het recept voor D66 en ChristenUnie: laat de voorstanders naar hartelust hun wetsvoorstellen maken en elk Kamerlid naar eigen inzicht stemmen. Dan komt niemand in gewetensnood, sluipt er geen onnodig chagrijn in het aanstaande nieuwe kabinet en blijft zowel Pechtold als Segers een acute kiezersopstand bespaard.