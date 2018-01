De Volkskrant voorspelt: dit wordt het nieuws in 2018

Zeker duizend planeten ontdekt

Zijn we alleen in het heelal? Hoe uniek is de aarde? In maart 2018 brengt de Nasa zijn nieuwe ruimtetelescoop Tess per raket in stelling. Net als voorganger Kepler speurt Tess naar exoplaneten - planeten bij andere sterren. Daar zitten ook tweelingzusjes van de aarde tussen. Wie weet kan er op zo'n wereld iets leven. Kepler ontdekte in de afgelopen acht jaar 4496 kandidaat-planeten; ruim de helft daarvan is inmiddels bevestigd. Maar Tess is veel gevoeliger. In twee jaar tijd gaat hij op zoek bij een half miljoen sterren. We durven de voorspelling wel aan dat hij vóór het eind van het jaar al minstens duizend keer beet heeft. Met daartussen, vooruit, vijftien nieuwe planeten die op de aarde lijken en waar de temperatuur geschikt is voor leven.