De nieuwrechtse toekomst is niet langer aan Wilders, maar aan Baudet

Grenzen van zijn mogelijkheden

Enkele deelnemers vonden dat Wilders door eigen politiek-tactische onkunde en tegenwerking van de politieke elite tegen de grenzen van zijn mogelijkheden lijkt te zijn aangelopen. Misschien was een overstap naar de energieke nieuwkomer Forum voor Democratie nog niet zo'n slecht idee.



'Nu is het nog te vroeg om te zeggen dat Forum voor Democratie de PVV zal opslokken', zegt Koen Vossen, politiek historicus en auteur van het boek Rondom Wilders. 'Maar een ding is zeker: sinds Rita Verdonk heeft Wilders niet meer zo'n sterke tegenstander gehad als Thierry Baudet. Wilders' provocaties werken steeds minder sterk.'



Bij het Forum voor Democratie-angehaucht feestje in Rijswijk was het geloof in politieke slagkracht en maatschappelijke verandering inderdaad volop aanwezig. Bezoekers konden met een chatprogramma oplossingen indienen voor immigratie- en integratieproblemen. Die werden geprojecteerd op grote schermen. 'Geen enkele sharia-rechtbank toestaan.' En: 'Integratielessen in NL gegeven door/voor zowel allochtonen als autochtonen. Inburgeringsexamen in huidige vorm schrappen.'



Ook de kritiek op de 'linkse identiteitspolitiek' wist in Rijswijk een gevoelige snaar te raken. Hoofdattractie was de Canadese hoogleraar en klinisch psycholoog Jordan B. Peterson (55), die wereldroem vergaarde door zijn strijd tegen de 'verstikkende politieke correctheid' van 'neomarxisten die heersen over universiteiten, cultuur en politiek'. Peterson kreeg een staande ovatie, vele smartphones gingen omhoog. Hij hield een lezing van een uur, waarin hij de universele juistheid van westerse waarden onderstreepte.