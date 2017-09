De nieuwe aristocratie doet zich voor als gelijken maar kijkt neer op de rest

Trump besloot zich kandidaat te stellen voor het presidentschap nadat hij tijdens het Correspondents' Dinner was uitgelachen door Obama. © REUTERS Niets erger dan neerbuigend te worden behandeld

Artikel 1 Grondwet, het gelijkheidsbeginsel, is juist hetgeen waarmee de rest van de bevolking bestraffend wordt toegesproken. Gij zult niet discrimineren! Denk aan de vorige ombudsman, die Nederland een 'door en door racistisch land' vond. Wie het heeft over een elite is zelf al bijna verdacht, zoals Sybrand Buma overkwam toen hij onlangs in de Schoo-lezing het e-woord durfde gebruiken. Dat kon natuurlijk niet, en vooral niet door iemand die zelf zijn dubbele achternaam verdonkeremaant.



We hebben dus een aristocratie die zich voordoet als gelijken en tegelijk neerkijkt op de rest. Geen wonder dat de Wutbürger boos zijn over de gevoelde afwijzing. Niets erger dan neerbuigend te worden behandeld. Het beste voorbeeld is uiteraard Hillary met haar uitglijer over de deplorabelen, hun betreurenswaardige levenswijze en racistische kleinburgerlijkheid. Als ik het goed begrijp, besloot Trump zich kandidaat te stellen voor het presidentschap nadat hij tijdens het Correspondents' Dinner was uitgelachen door Obama.



Het patroon is wijdverbreid. Ik ken de toestand in Polen of Hongarije slecht, maar ik twijfel er niet aan of daar speelt hetzelfde als bij de aanhang van populistisch rechts in West-Europa. Men is het beu zich te laten toespreken over morele tekortkomingen, en gaat zich er vervolgens naar gedragen. Currid-Halkett wijst in een interview in Trouw de bovenklasse terecht. Niet afwijzing is wat we nodig hebben, maar juist empathie.



Martin Sommer is politiek commentator van de Volkskrant.