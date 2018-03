De empathische Wiebes mag de gaskraan dichtdraaien

MET UITSTERVEN BEDREIGD

Ondernemer/Kamerlid



Al drie maanden leeft Wybren van Haga in onzekerheid. De toekomst van zijn Kamerlidmaatschap is in handen van de integriteitscommissie van de VVD. Die is sinds eind december in conclaaf over de ondernemerspraktijken van Van Haga. Het Parool onthulde destijds dat hij als Amsterdamse huisbaas zich niet aan nieuwe Amsterdamse regels hield. In zijn panden woonden te veel mensen samen. Zijn verweer: hij probeerde het heus te regelen, maar de gemeente was onverwacht snel overgegaan tot controles.



Verslaggever Frank Hendrickx schreef een profiel over Van Haga, een ex-commando en ondernemer pur sang die zijn geld verdiende met Amsterdams vastgoed (130 panden), een kraam- en thuiszorgonderneming, een bedrijf in zonnepanelen en een bv die software ontwikkelde in Oman. Hij wilde in de Kamer opkomen voor ondernemers, 'de helden van de samenleving'. Maar vanwege zijn private commerciële belangen mag hij van de VVD niet het woord voeren in tal van dossiers. Zijn portefeuille bestaat uit oorlogsgetroffenen, werkinspectie en groen onderwijs.



Desondanks kwam hij toch in opspraak. De kwestie doet de vraag rijzen: 'Is er überhaupt nog plaats voor ondernemers in de politiek?' Een Kamerlid ligt onder een vergrootglas, dat is een ongemakkelijke positie voor veel ondernemers. Bovendien zijn dwarse, selfmade types een risico voor de in Den Haag heersende fractiediscipline. Ook een ondernemerspartij als de VVD heeft weinig ondernemers in de gelederen. Hendrickx: 'De fractie zit vol trouwe partijsoldaten - ex-assistenten, ex-ambtenaren en ex-docenten - die bovenal de minieme meerderheid van Rutte III in stand moeten houden.'



Naar verluidt is het rapport van de VVD-commissie aanstaande. Hendrickx hoort binnen de VVD dat het oordeel mild zal zijn. Van Haga zou in zijn eentje de meerderheid onder de coalitie vandaan kunnen trekken. 'De verwachting is nu dat de integriteitscommissie met enige kritiek zal komen, maar dat Van Haga wel gewoon kan aanblijven als Kamerlid.'