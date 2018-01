De Eerste Kamer debatteert vandaag over de donorwet, de uitkomst is volstrekt ongewis. Lees hier waarom

Verdieping

Sindsdien heeft de Eerste Kamer lang gedraald, mede onder invloed van de verkiezingen en de formatie. Die tijd is gebruikt voor verdieping. Er werden vele schriftelijke vragen gesteld aan Dijkstra, het ministerie van Volksgezondheid, de Raad van State en aan een reeks deskundigen. De centrale, steeds terugkerende kwesties: zal de nieuwe wet wel echt meer donoren opleveren en hoe groot is de kans dat mensen straks tegen hun zin donor worden?



Nu nog is in Nederland niemand donor, totdat expliciet toestemming is gegeven. Onder druk van de lange wachtlijsten voor donororganen draait Dijkstra het principe om: straks is iedereen na overlijden orgaandonor, tenzij expliciet bezwaar is aangetekend. Dat levert in potentie miljoenen extra donoren op, maar ook principiële weerstand: zet de overheid hier niet een stap te ver in ons privédomein? Sinds de stemming in de Tweede Kamer legden ruim 185 duizend Nederlanders vast dat ze niet willen doneren, slechts 22 duizend registreerden zich juist wel als donor. Is dat de trend of zullen de meeste mensen straks berusten in de nieuwe wet?