De donorwet? Ja, die, euh....

MYSTERIE VAN DE DAG

Waar blijft die wet?



D66-Kamerlid Pia Dijkstra kreeg op 13 februari in de Eerste Kamer een meerderheid voor haar Donorwet. Drieënhalve week later is de wet nog steeds niet gepubliceerd in de Staatscourant. Geen ramp voor de wet zelf, die gaat pas in de zomer van 2020 in. Maar wel voor tegenstanders die een referendum over de wet willen organiseren.



Verslaggever Joost de Vries: 'De Wet raadgevend referendum (Wrr) schrijft voor dat de termijn voor het verzamelen van steunbetuigingen gaat lopen wanneer een wet is gepubliceerd in het Staatsblad. Minister Ollongren (eveneens van D66) is op missie om de Wrr af te schaffen. Ze moet alleen nog een paar horden nemen in de Eerste Kamer. Als die instemt met afschaffing van de referendumwet voordat een petitietermijn is afgerond, gaat een eventueel referendum niet door.'



Oppositiepartijen vermoeden slinkse intenties van de regering. De termijn voor het verzamelen van handtekeningen is een week of tien (10.000 handtekeningen in vier weken, 300.000 in nog eens zes weken). Het ziet er nu naar uit dat de Eerste Kamer eind april of begin mei over de intrekkingswet stemt, wellicht nog net genoeg tijd voor een petitie.



Maar zoveel haast als Ollongren heeft met haar intrekkingswet, zo weinig spoed lijkt haar collega Bruins (VVD), minister voor Medische Zorg, te maken met publicatie van Dijkstra's donorwet in het Staatsblad. De Partij voor de Dieren heeft Kamervragen gesteld en Eerste Kamervoorzitter Broekers-Knol heeft, op verzoek van de fractievoorzitters, een brief aan Bruins gestuurd met de vraag om opheldering.



Bij VWS zijn ze zich van geen kwaad bewust. De wet moet nog besproken worden in de ministerraad en Bruins is daar als verantwoordelijk minister graag bij. Het is er de afgelopen weken niet van gekomen vanwege het krokusreces en een reis naar Pyeongchang. Volgende week is hij bovendien weer in Korea voor de Paralympics, dus het kan nog wel even duren.



GeenStijl (het weblog dat u het Oekraïnereferendum bracht) overweegt een petitie te starten zodra de donorwet in het Staatsblad staat. Maar alleen als het zin heeft en de weg richting referendum dan niet al is afgesneden door minister Ollongren, laat redacteur Bart Nijman weten.