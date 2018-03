De campagnekaravaan - Stempassen te koop aangeboden op Marktplaats

Slechte Slogans

‘Zo VRIJ! als een aardbei’ is de slechtste politieke slogan van 2018. De leus van Kelly Uiterwijk voor haar partij VRIJ! Beverwijk liet in de verkiezing van het plaform Slechte Slogans kreten als ‘Minder belasting. Meer bitterballen!’ (VVD Delft) en ‘Bedankt dat je naar me omcake’ (ChristenUnie Zwolle) achter zich.



De aardbei in de slogan komt niet zomaar uit de lucht vallen. Uiterwijk wil Beverwijk als ‘aardbeistad’ op de kaart zetten. ‘Veel mensen denken misschien: wat een vreemde slogan. Maar het is een lokaal onderonsje. Inwoners in Beverwijk hebben de bijnaam ‘aardbei’ vanwege zijn geschiedenis met de aardbeienteelt.’



Het is de eerste keer dat de lokale partij VRIJ! Beverwijk mee doet in de gemeenteraadsverkiezingen. Lachend: ‘De verkiezing voor slechtste slogan hebben we alvast gewonnen.’