De campagnekaravaan - Kandidaat-raadslid Stadsbelang Utrecht in de cel vanwege plofkraak

Kandidaat-raadslid in de cel

De nummer tien van Stadsbelang Utrecht (twee zetels) zal vandaag geen flyers uitdelen, want het kandidaat-raadslid zit in voorarrest. De 30-jarige Steven K. wordt verdacht van betrokkenheid bij een mislukte plofkraak in Druten, waar hij en twee handlangers vorige maand werden opgepakt. Volgens de politie had het drietal het gemunt op een pinautomaat in de plaatselijke Albert Heijn. Daags voor de verkiezingen laat zijn naam zich niet meer uitgummen op het stembiljet, maar in overleg met zijn partij heeft K. laten weten dat hij, in het onwaarschijnlijke geval dat hij verkozen wordt, zal afzien van een raadszetel. Vier jaar geleden was K. de nummer zes van Stadsbelang.