De campagnekaravaan: GroenLinks en D66 strijden in grote steden en komt de Melkertbaan terug?

D66 & GroenLinks: Spannend gevecht om G4

Nek aan nek gaat de strijd in drie van de vier grote steden tussen D66 en GroenLinks. Waar D66 vier jaar geleden nog de uitdager was (van vooral de PvdA) in Amsterdam, Den Haag en Utrecht, en glorieus won, tart op haar beurt nu GroenLinks het verse machtsbolwerk D66. Wie zegeviert, is van belang: de winnaar krijgt het voortouw in coalitiebesprekingen over een nieuw stadsbestuur.



De peilingen zijn ongelijksoortig want lokaal, maar ze geven wel een indicatie. Het gemeentelijk bureau Onderzoek, Informatie en Statistiek peilde afgelopen weekend in Amsterdam 9 zetels voor GL (nu met 6 in de raad) en 8 voor D66 (nu de grootste partij met 14 zetels). In Utrecht is het beeld, in een eerdere peiling van De Hond, vergelijkbaar: 10 voor GL, 9 voor D66 (nu in de raad 9 om 13).



I&O Research kwam woensdag met de laatste stand voor Den Haag, waaruit blijkt dat ook daar GL aan een opmars bezig is. Gepeild: 6 zetels (nu 2 in de raad), tegen 7 voor D66 (8 in de raad). Overigens komt ook in Rotterdam GL boven D66 uit, nu weer volgens De Hond, maar daar blijft Leefbaar vooralsnog de grootste partij. Dit alles met nog drie spannende campagnedagen te gaan.