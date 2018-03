Daadkrachtig doorschuiven naar volgend kabinet

MAÑANA VAN DE DAG

Volgend kabinet gaat het doen



En weer treedt het kabinet krachtdadig op. Althans: het volgende - Rutte IV of Buma I ofzo. Want weer komen bewindslieden met stevige plannen, voornemens en 'keiharde beloftes' voor ná 2021, het laatste kabinetsjaar van Rutte III. Dit keer zijn het Hugo de Jonge, CDA-minister van Volksgezondheid en Bruno Bruins, VVD-minister voor Medische Zorg die 'de lat bewust hoog leggen'. Het tekort aan werknemers in de zorg, 100 duizend tot 125 duizend mensen, moet in 2022 zijn weggewerkt. Zij-instromers en herintreders zijn meer dan welkom in de zorg, schrijft zorgverslaggever Michiel van der Geest vandaag.



'Geld is niet het probleem', belooft De Jonge in het AD. We mogen de beide ambitieuze mannen afrekenen op hun belofte, zeggen ze. Maar dat is toch lastig als in 2022 blijkt dat er nog duizenden wijkverpleegkundigen en ambulancebroeders tekort zijn. Geen nood, zeggen De Jonge en Bruins: we gaan onszelf tussentijds evalueren.



Niettemin kan Dagkoersen zich niet aan de indruk onttrekken dat dit weer een voorbeeld is van Ruttes mañana-kabinet. Was Rutte II na 2 jaar praktisch klaar (op een belastingherziening na), Rutte III regeert uiterst daadkrachtig over het eigen graf heen, zo meenden we ook al eerder deze week. Denk aan de kilometerheffing voor vrachtwagens, de wietteelt onder overheidstoezicht, het statiegeld op kleine plastic flessen en, in ruimere zin, het klimaatbeleid dat in het regeerakkoord in doelen voor 2030 is geformuleerd.



Daarbij heeft het kabinet, als het de rit uitzit, weinig tijd om alle circa 150 maatregelen waar in het regeerakkoord een bedrag aan hangt, uit te voeren. De belangrijkste daarvan moeten in 2020 werkelijkheid worden, maar aan het eind van dat jaar staat 'Den Haag' alweer in de verkiezingscampagnemodus voor maart 2021.