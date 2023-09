D66-leider Jetten haalt hard naar VVD: ‘Yesilgöz speelt met vuur’

Rob Jetten geeft als lijsttrekker en partijleider van D66 zijn eerste speech tijdens een partijbijeenkomst, in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen. Beeld ANP

Jetten waarschuwde tijdens zijn eerste toespraak als D66-leider voor een terugkeer naar de polarisatie. ‘De politieke generatie die nu opstaat moet juist afscheid nemen van de haat van het tijdperk Wilders. Zelfs een ezel stoot zich niet tweemaal aan dezelfde steen’, aldus Jetten zaterdag op een partijbijeenkomst in Zwolle.

De voorganger van Yesilgöz, Mark Rutte, sloot een samenwerking met Wilders nog wel uit, onder meer omdat die zijn aanhangers in 2014 liet scanderen dat ze minder Marokkanen willen in Nederland. Huidig VVD-leider Yesilgöz zette de deur voor een samenwerking met de PVV vorige maand toch weer op een kier. Zij wil niemand op voorhand uitsluiten en wil Wilders beoordelen op zijn politieke voorstellen, zei ze.

D66-leider Jetten aasde zaterdag nadrukkelijk op liberale kiezers die overwegen om over te stappen naar de Democraten vanwege een mogelijk controversiële samenwerking met de PVV. ‘Echte liberalen, u bent welkom bij D66', zei Jetten terwijl hij zijn hand uitstak. Eerder in zijn toespraak had hij VVD’ers ook al ingewreven dat hun partij het kabinet zou hebben laten vallen ‘om oorlogskinderen - slechts een paar procent van alle vluchtelingen - nog meer buiten de deur te houden’.

Niet op oorlogspad

Jetten leek verder de verbinding te zoeken en niet op oorlogspad. Hij prees andere partijen voor de eerste ‘schoten voor de boeg’ die zij hebben gegeven, zoals het idee van Pieter Omtzigt om een constitutioneel hof op te richten om de democratie te versterken. Jetten gaf ook aan CDA-voorman Henri Bontenbal een pluim. ‘Die zegt: Ik ga niet meedoen aan het geschreeuw.’

Over de BBB van Caroline van der Plas zei Jetten plagerig dat die partij ‘verschillen wil overbruggen door gewoon van elke rechtse partij iemand op de kieslijst te zetten’, maar een echte aanval op de rijzende ster van de BBB bleef uit.

Jette hoopt met een ‘nieuwe politieke generatie’ te werken aan een herstel van vertrouwen in de politiek. ‘Deze verkiezingen zijn een generatiewissel. Alles is nu mogelijk.’ D66 hoopt vooral op het gebied van klimaat en onderwijs een doorbraak forceren. De partij wil ook mindere regeldruk in de zorg en minder lasten voor werkenden.