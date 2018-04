Coalitie en oppositie tegenover elkaar om plan loonsverlaging arbeidsgehandicapten

Pas op de plaats

Even leek de coalitie geneigd de oppositie tegemoet te komen toen D66-Kamerlid Rens Raemakers Van Ark opriep 'een pas op de plaats' te maken. Maar dat bleek vooral een oproep om het plan nader uit te werken en te verduidelijken in een wetsvoorstel. VVD en CDA staan pal voor het plan zoals Van Ark dat heeft ingediend.



Gijs van Dijk (PvdA) verwijt het kabinet bij de start gesproken te hebben over een uitgestoken hand naar de oppositie en maatschappelijke organisaties. 'Wat is die uitgestoken hand waard?' Hij verwijt het kabinet dat gehandicapten in het nieuwe systeem hun pensioen, hun aanspraken op WW en uitkering bij ziekte verliezen.



Léon de Jong (PVV) en SGP'er Chris Stoffer wijzen erop dat gemeenten er nu al niet in slagen om voldoende beschutte werkplekken te regelen. Van Ark erkent dat gemeenten daarmee ver achter lopen op schema.



De oppositie had de hoop gevestigd op Eppo Bruins van de ChristenUnie. Die partij heeft het binnen de coalitie het moeilijkst met de loondispensatie. Dat erkende Bruins min of meer, maar hij wil zich aan het regeerakkoord houden.