ChristenUnie en GroenLinks willen 'hate crimes' zwaarder bestraffen

Beschaving

Het is niet voor het eerst dat wordt aangedrongen op strafverzwaring voor misdrijven met discriminatoire motieven die impact hebben op een grotere groep. GroenLinks pleitte daar eerder al voor, maar het toenmalige kabinet hield de boot af. Een nieuw wetsartikel zou overbodig zijn, omdat er al een zogenoemde 'Aanwijzing Discriminatie' van kracht is die bepaalt dat het OM de strafeis verzwaart als er discriminatoire motieven in het spel zijn. Het bestrijden van hate crimes is bovendien al een prioriteit van justitie.



Hoogleraar Sanctierecht Henny Sackers ziet weinig in het nieuwe voorstel van ChristenUnie en GroenLinks. 'De huidige wet- en regelgeving volstaat,' aldus Sackers. 'Het Openbare Ministerie heeft voldoende mogelijkheden om in de eis tot uiting te brengen dat er bij een delict discriminatoire aspecten meespeelden. Dat gebeurt ook, blijkt uit de praktijk. Justitie zit in dat soort gevallen behoorlijk zwaar aan de eis, maar het is aan de rechter om te bepalen of die motieven ook bewezen zijn. In concrete zaken is dat soms gewoon heel moeilijk. Een nieuwe wetsbepaling verandert dat niet.'



Sackers wijst erop dat een deel van de hate crimes ook al onder het wetsartikel haatzaaien kan vallen. In de formatie is afgesproken dat de strafmaat voor dergelijke misdrijven wordt verdubbeld.



De hoogleraar is sceptisch over het normerend effect van een nieuwe wet. 'Politici moeten strafbepalingen niet gebruiken om iets voor de bühne te brengen. Dat kunnen ze op een andere manier doen. Via het strafrecht kun je mensen geen beschaving bijbrengen.'