Cees Huijssoon - al 48 jaar in de raad - geeft tips aan beginnende raadsleden

Cees Huijssoon (79) is het op één na langst zittende gemeenteraadslid van Nederland - alleen Wiel Dreessen in Eijsden-Margraten moet hij voor laten gaan. Al in 1970 stond hij op de kandidatenlijst voor Protestants Christelijke Samenwerking (PCS), een lokaal samenwerkingsverband van ARP en CHU in de overwegend katholieke gemeente Zevenbergen. Later werd dat CDA en na de gemeentelijke herindeling stapte hij over naar een lokale partij die begin deze eeuw opging in Onafhankelijk Moerdijk, de grootste partij in de gemeente Moerdijk.