Buitenstaander en rolmodel voor jonge vrouwen: Esmah Lahlah, de linkse nummer twee, is ‘in alles anders dan Frans Timmermans’

Esmah Lahlah heeft ‘een groot sociaal hart’. Beeld Jiri Büller / de Volkskrant

Politiek Den Haag is klaar met politiek Den Haag. Zo zou je de omwenteling die momenteel plaatsvindt in de landelijke politiek kunnen noemen. Nieuwe partijen, nieuwe partijleiders, nieuwe opzet van verkiezingsdebatten: in dit post-Ruttetijdperk moet het allemaal anders.

De komst van Esmah Lahlah is in die zin illustratief – of ja, symbolisch zelfs. PvdA/GroenLinks plaatst de Tilburgse wethouder op plek twee van de kandidatenlijst, ogenschijnlijk vanuit het niets.

Over de auteur

Loes Reijmer is verslaggever van de Volkskrant. Ze schrijft onder meer over migratie, asiel en polarisatie

Lahlah is geen carrièrepoliticus, ze legde geen lange weg af door de rangen van een politieke partij. Sterker nog, toen ze in 2018 wethouder werd, was ze nog niet eens lid. De Tilburgse coalitiepartijen zochten een zesde, partij-onafhankelijke bestuurder. Iemand die iets aan de bestaansonzekerheid en kansenongelijkheid in de stad zou kunnen doen. Lahlah doceerde op dat moment nog aan de psychologiefaculteit van Tilburg Universiteit, waar zij eerder promoveerde op de relatie tussen kindermishandeling en criminaliteit in Marokkaans-Nederlandse gezinnen. Ze besloot te solliciteren en werd aangenomen.

De Tilburgse burgemeester Theo Weterings (VVD) noemt haar ‘een natuurtalent’. ‘Ze legt makkelijk contact, of ze nu in een buurthuis of in de raadszaal staat. Heel puur en betrokken is ze: haar verhaal als bestuurder valt samen met wie ze is en hoe ze handelt.’

Het ‘Lahlah-effect’

Na haar eerste periode als wethouder sloot Lahlah zich aan bij GroenLinks. Prompt werd ze gevraagd lijsttrekker te worden bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Onder haar leiding werd de partij voor het eerst de grootste in Tilburg. Het ‘Lahlah-effect’, schreef het Brabants Dagblad.

Landelijk kreeg de wethouder veel aandacht met haar experiment om een maand lang op bijstandsniveau te leven. Ze wilde inzicht krijgen in het systeem, meemaken waar de minima in haar stad tegenaan liepen. In kranten en talkshows vertelde ze over haar ervaringen. Over de tomatenpuree die ze moest terugzetten bij de Lidl, over de zak paprikachips die ze als avondeten at. ‘Toen mijn zoon in de laatste week onverwacht bij mij langskwam, dacht ik in een flits: maar ik kan jou er nu niet bij hebben’, zei ze in Trouw. ‘Ik was bijna door mijn geld heen, en ik schaam me nu nog voor die gedachte.’

Ze schrok van de kille toon waarmee haar gemeente mensen in de bijstand tegemoet trad. Die communicatie werd aangepast na het experiment. Al eerder versoepelde ze regels voor bijstandsgerechtigden, zoals de kostendelersnorm. Lahlah wil uitgaan van vertrouwen in plaats van wantrouwen, benadrukte ze.

Goed gevoel voor timing

Met haar actie zette ze het onderwerp bestaanszekerheid op de kaart, zegt de Tilburgse wethouder Marcelle Hendrickx (D66). ‘Daaruit blijkt niet alleen dat ze een sociaal hart heeft, maar ook een goed gevoel voor timing. Heel knap.’

Door Lahlah op plek twee van de kandidatenlijst te zetten, laat PvdA/GroenLinks zien waar de verkiezingen wat hen betreft over moeten gaan. ‘Ze brengt het thema bestaanszekerheid letterlijk naar Den Haag’, zegt burgemeester Weterings. Ook voor Pieter Omtzigt is dat onderwerp een van de speerpunten. Daarmee zou de campagne, in tegenstelling tot wat de VVD vurig lijkt te hopen, niet over asiel, maar over armoedebestrijding kunnen gaan.

Lahlahs vader kwam op 18-jarige leeftijd vanuit Marokko naar Nederland. Haar Nederlandse moeder bekeerde zich tot de islam. Studeren was niet vanzelfsprekend in de Helmondse buurt waar ze opgroeide, maar haar ouders stimuleerden haar om naar de universiteit te gaan. Een paar jaar geleden scheidde Lahlah van de vader van haar tienerkinderen. Zelf zegt ze weinig discriminatie te hebben ervaren, maar ze ziet het weleens bij haar zoon, vertelde ze twee jaar geleden tegen NRC. ‘Ik heb een zoon met krulletjes en opgeschoren haar, met z’n trainingspak aan ziet hij eruit als ieder Marokkaans jongetje, en de samenleving reageert daarop.’

‘Het is niet mijn partij’, zegt collega-wethouder Hendrickx, ‘maar ik vind het een slimme zet om haar zo hoog op de lijst te plaatsen. Ze is een groot talent en in alles anders dan Frans Timmermans: iemand van buiten de Haagse politiek, uit het lokale bestuur. En een rolmodel voor jonge vrouwen, iemand die laat zien: het maakt niet uit waar je vandaan komt.’