Brabants CDA-bestuurslid jaar de cel in om indirecte betrokkenheid bij drugsproductie

Betrokken bij de productie

'Je moet wel stekeblind zijn geweest, wil je niks van dit lab hebben gezien' Opmerking van een politie-expert van de LFO bij het zien van het enorme drugslab

Volgens het Openbaar Ministerie was Van der P. zelf ook betrokken bij de productie van mdma en amfetamine in de loods. De officier van justitie eiste twee weken geleden daarom vijf jaar celstraf tegen de voormalige CDA-bestuurder. Ze citeerde een politie-expert van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO), die bij het zien van het enorme drugslab had opgemerkt: 'Je moet wel stekeblind zijn geweest, wil je niks van dit lab hebben gezien.'



De rechtbank vindt echter dat uit het bewijsmateriaal niet is op te maken dat de verdachte zelf direct betrokken was bij de productie van harddrugs. Uit niets bleek volgens de rechter dat hij in het achterste deel van de loods kon komen - hij had daarvan geen sleutel en ook was op camerabeelden te zien dat hij een keer tevergeefs aanklopte op de achterdeur.



Tijdens de rechtszitting ontkende Van der P. dat hij ook maar iets afwist van het drugslab. 'Ik was totaal verrast. Het kwam voor mij als een donderslag bij heldere hemel', zei hij voor de rechtbank. Volgens het OM werd in de loods mdma en amfetamine geproduceerd 'in industriële omvang'. De officier van justitie tijdens haar requisitoir. 'Een ware drugsfabriek. De geschatte productiecapaciteit was minimaal 150 kilo MDMA en 100 kilo amfetamine per dag. Een productie van deze omvang levert een dagomzet van 10 miljoen euro op.'