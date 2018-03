Bloks debuut op Buitenlandse Zaken: vier kwesties waarover hij vandaag kleur moet bekennen

2. MH17 en Oekraïne

Het zou ook zomaar kunnen dat Blok een klein nieuwtje loslaat over MH17, bijvoorbeeld over de exacte zittingslocatie van de MH17-rechtszaak

Blok en de EU-ministers zullen volgende week onder meer spreken over een mogelijke VN-vredesmissie naar Oekraïne. Het conflict in het oosten van Oekraïne - dat in 2014 leidde tot het neerhalen van het passagierstoestel MH17 - blijft maar doorgaan. In 2015 werd een wapenstilstand afgesproken in de zogenoemde Minsk-akkoorden, maar de implementatie van die afspraken blijft nagenoeg uit. 'Nederland is van mening dat de Minsk-akkoorden en de implementatie daarvan als basis moeten worden genomen bij besprekingen over een eventuele missie', schreef Blok vorige week aan de Kamer. De oppositie zal een duidelijker antwoord willen; is de minister voor of tegen zo'n vredesmissie in Oekraïne? En moeten er dan ook Nederlandse militairen naar Oekraïne toe?



Enkele oppositieleden zullen zich tijdens de discussie over de Oekraïne-crisis vermoedelijk ook hardop afvragen hoe het staat met het strafrechtelijk onderzoek naar het neerhalen van vlucht MH17. Er is nog steeds niet bekend of verdachten op het spoor zijn, hoe die zullen worden uitgeleverd aan de speciale MH17-rechtbank en wat de exacte zittingslocatie wordt. Blok zal naar verwachting verwijzen naar een separaat Kamerdebat over MH17, dat eigenlijk ook op donderdag zou plaatsvinden, maar nu is verschoven naar een nog onbekende datum.



