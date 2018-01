Hoe de coalitie de kruistocht van GroenLinks over het gas nieuw leven geeft, maar dan toch nog voor eigen eer gaat

WAAR KLEINTJES GROOT IN ZIJN

Stijgende ledentallen



Naast de 10,5 miljoen stemmen bij de laatste landelijke verkiezingen steken de amper 300 duidend leden van politieke partijen schril af. Als het ledental leidend zou zijn, zou het parlement grotendeels uit lege stoelen bestaan. De vierenhalf wel gevulde zetels zouden bovendien heel anders worden verdeeld.



Het tij lijkt enigszins te keren. Traditiegetrouw publiceert de Rijksuniversiteit Groningen op 1 februari het aantal leden per partij. Vorig jaar was het totale ledental voor het eerst in jaren met enkele duizenden gestegen in plaats van geslonken. Het Nederlands Dagblad deed deze week alvast een rondgang en noteerde enkele opvallende stijgers.



De grote winnaar is het Forum voor Democratie. Een jaar geleden was de partij niet veel groter dan het duo Baudet en Hiddema. Nu meldt Forum aan het ND dat het 22884 leden heeft. Ook D66 en GroenLinks zijn in het verkiezingsjaar gegroeid: met respectievelijk 28820 en 28405 leden zijn ze de VVD (27700) voorbij gestreefd.



De top drie blijft waarschijnlijk CDA, PvdA en SP. Deze partijen werkten niet mee met het ND-artikel. Vorig jaar was het CDA met ruim 48 duizend leden de grootste partij. Evenmin vermeld in het stuk: de SGP. 'We werden niet gebeld', twittert een voorlichter. Hij laat weten dat de SGP (drie zetels in de Kamer) met ruim 30 duizend leden een vierde plek inneemt.