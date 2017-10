Witte rook kringelt op uit de Stadhouderskamer

DEMISSIONAIRE CARROUSEL

Dijkhoff minister, Blok superminister



Exit Hennis, maar Rutte II moet nog een paar weken. En dus wordt partijgenoot Klaas Dijkhoff op de valreep minister. Voor drie weken, zei hij zelf - dan verwacht dus ook hij dat het volgende kabinet op het bordes staat. Dijkhoff was al staatssecretaris sinds hij in maart 2015 de gevallen VVD'er Fred Teeven opvolgde op het ministerie van Veiligheid en Justitie. Saillant: ook Dijkhoffs naam klinkt wanneer het over het VVD-fractievoorzitterschap gaat en ook hij zou naar verluidt liever minister worden in Rutte III. Is dit een opstapje? Dijkhoff: 'Dit is voor nu en dit is geen voorschot op de toekomst.'



Omdat Dijkhoff doorschuift neemt Stef Blok, minister van Justitie, de taken van zijn staatssecretaris over. Na het vertrek van Van der Steur is onder Blok de rust teruggekeerd op het geplaagde departement. Waarom zou hij niet in zijn eentje het hele ministerie kunnen besturen? Hij heeft op het Binnenhof de reputatie verworven van modelminister. Blok heeft gezegd na deze periode (waarschijnlijk) af te zwaaien, dus moet de volgende coalitie op zoek naar nieuwe 'Stef Blokjes' (+).