Beëindiging opvang ‘derdelander’ uit Oekraïne mag van rechtbank

Vluchtelingen uit Oekraïne komen in maart 2022 aan op het Centraal Station in Amsterdam. Beeld Joris van Gennip

Begin september veranderen de regels voor mensen die zijn gevlucht uit Oekraïne, maar zelf geen Oekraïner zijn. Deze zogenoemde ‘derdelanders’ kunnen na anderhalf jaar niet langer aanspraak maken op opvang onder de ontheemdenregeling die voor Oekraïners geldt. Zij moeten vertrekken naar hun moederland, of in Nederland asiel aanvragen.

Eind juli stonden bij gemeenten ruim 96 duizend Oekraïense vluchtelingen geregistreerd. Hun aantal stijgt nog wekelijks. Onder hen zijn naar schatting 2.900 derdelanders. Het demissionaire kabinet heeft besloten, na een eerdere verlenging, hun tijdelijke bescherming nu op te heffen. De derdelanders hadden in Oekraïne een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd voor studie of werk, op het moment dat in februari vorig jaar de Russen binnenvielen.

VluchtelingenWerk Nederland is een proefproces gestart voor twaalf van deze mensen, om bij de rechter te toetsen of het kabinetsbesluit stand houdt. Nu de eerste zaak is afgewezen, gaat VluchtelingenWerk in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. VluchtelingenWerk riep vorige maand staatssecretaris Eric van der Burg al op de deadline voor het stopzetten van opvang van derdelanders uit te stellen. De elf andere zaken worden later door andere rechtbanken beoordeeld.

Vertrekplichtig

Uit een brief van 31 juli van Van der Burg bleek dat hij zijn voornemen doorzet. Derdelanders zijn per 4 september ‘vertrekplichtig’, tenzij zij asiel aanvragen. Dan hebben zij recht op opvang door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Volgens Van der Burg lijkt het erop dat het merendeel van de derdelanders niet bereid is een asielaanvraag te doen. Zij moeten dan binnen 28 dagen vrijwillig het land verlaten.

VluchtelingenWerk waarschuwt voor chaotische situaties als derdelanders nu uit de gemeentelijke opvangplekken voor Oekraïners worden gezet, terwijl de mogelijkheid bestaat dat de organisatie na 4 september het hoger beroep bij de Raad van State wint. Bovendien verliezen derdelanders die aan het werk zijn hun baan, terwijl zij mogelijk straks toch mogen blijven.

De rechtbank Rotterdam zegt in het vonnis dat Van der Burg zijn beslissing ‘deugdelijk’ heeft gemotiveerd. ‘Dat betekent dat hij in algemene zin de tijdelijke bescherming van derdelanders met een tijdelijk verblijfsrecht in Oekraïne kon beëindigen. Ook in het individuele geval van eiser kon de staatssecretaris die bescherming beëindigen.’ Of deze uitspraak ook in andere individuele gevallen gevolgd wordt, bijvoorbeeld in het geval van Syriërs, zal moeten blijken.